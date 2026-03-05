Актриса Волкова рассказала о сложных отношениях с матерью

Звезде тяжело говорить о случившемся

Российская актриса Екатерина Волкова откровенно рассказала о тяжелом конфликте в семье и призналась, что была вынуждена полностью прекратить общение со своей матерью. Артистка пожаловалась, что отношения между ними стали настолько сложными, что единственным способом сохранить внутреннее равновесие оказалось решение заблокировать мать.

"У меня сложные отношения сейчас с ней, я ее заблокировала. Потому что это был способ выжить", – поделилась звезда.

Волкова рассказала, что это решение далось ей крайне тяжело, но в тот момент она чувствовала, что иначе просто не сможет справиться с давлением и переживаниями. Актриса объяснила, что в тот период ей приходилось одновременно работать в напряженном графике, решать проблемы со здоровьем и думать о будущем своей семьи, поэтому она старалась сосредоточиться на близких, чтобы обеспечить им приличный уровень жизни.

При этом артистка подчеркнула, что по-прежнему испытывает благодарность к матери, но ей очень больно из-за того, что она больше не чувствует поддержку с ее стороны. Волкова с печалью констатировала: иногда человеку приходится разрывать болезненный контакт с близким человеком, даже если это невероятно трудно.

