Внук Пугачевой оказался на грани разорения из-за бизнеса с отцом Красновой

Никиту Преснякова здорово подвел бывший тесть, говорят в окружении

Никита Пресняков, оставшийся в США один после развода с Аленой Красновой, оказался на грани разорения после убыточного бизнеса, в который решил вложиться из-за бывшего тестя.

Так, Никита открыл вместе с Романом Красновым совместный бизнес по производству уличных тренажеров – в том же году, когда заложил подаренную бабушкой квартиру. Алена же с 2018 года, судя по открытым данным, является гендиректором ООО ТД "Нико Спорт".

Внук бывшей примадонны рассказывал, что вдохновился идеей уличных тренажеров еще в Нью-Йорке. В России, говорил он, ничего подобного не было. Так и зародилась идея.

Краснов, кстати, говорил, что у них с Никитой совместный бизнес и они продают уличное спортивное оборудование. Своего бывшего зятя Роман хвалил: говорил, что тот легок на подъем и сразу берется за дело.

Однако бизнес оказался убыточным. В феврале Никита прилетел навестить Аллу Пугачеву на Кипр – не исключено, пишет "Комсомолка", что просил совета. После этого визита он экстренно вышел из бизнеса с бывшим тестем – более он не является учредителем ООО ТД "Нико Спорт". Убыток компании в 2024-м составили 2 млн рублей.

Знакомые Никиты утверждают, что все бизнес-проекты Романа Краснова терпят крах. Последний – банкрот. Пресняков так доверял ему, что якобы "подмахнул" доверенность на распоряжение имуществом. А теперь внук Пугачевой выясняет, как этим имуществом распоряжались и что с этим делать.

Долги Краснова впечатляют: к примеру, ООО "Мегаполис" он задолжал свыше 38 млн рублей. Долгов таких хватает: эта задолженность в третьей очереди реестра требований кредиторов. Ряд операций и сделок в судебном порядке признали недействительными – в частности, его перечисления на банковскую карту дочери.

Возможно, делают выводы авторы, именно по этой причине московская квартира Преснякова, подаренная когда-то Пугачевой, оказалась в залоге у банка.

Продюсер Леонид Дзюник говорит, что, по слухам, бывший тесть Никиты банкрот еще с 2024-го. Культурист Владимир Турчинский рассказывал Леониду, как тяжело окупиться в бизнесе по продаже дорогостоящего спортивного оборудования.