Наталья Поклонская показала новый образ — фото

Знаменитость разительно изменилась

Советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская вновь привлекла внимание публики – на этот раз новым образом, который она продемонстрировала во время фотосессии.

На фотографиях блондинка предстала в строгом классическом стиле. Для съемки она выбрала белую блузку и серые брюки, дополнив образ туфлями с острым носом. Внешний вид получился одновременно деловым и женственным. Яркий макияж с насыщенной красной помадой сделал образ эффектным и притягательным.

Рассказывая о съемке, знаменитость отметила, что фотосессия проходила вместе с профессиональной командой специалистов, с которыми ей было очень приятно работать.

При этом звезда ранее признавалась, что любые изменения в ее внешности мгновенно становятся предметом бурного обсуждения в социальных сетях. Пользователи часто активно реагируют на подобные эксперименты, и далеко не всегда эти комментарии оказываются доброжелательными. Так, одно из ее преображений сильно перепугало россиян.

А другой образ вызвал бурную критику у журналистки Ксении Собчак. Поводом стало видео, где государственная деятельница появилась в свободном платье с традиционными славянскими мотивами. В таком необычном образе она посетила встречу, которую описала как женское собрание с элементами колдовства.