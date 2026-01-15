Полина Диброва ответила на слухи о внешности детей

Сплетники продолжают обсуждать звездное семейство

Вокруг Полины Дибровой вновь разгорелась волна обсуждений. Пользователи соцсетей увлеклись сравнением внешности ее старшего сына Александра с дочерью бизнесмена Романа Товстика – мужчины, с которым экс-модель строит романтические отношения. Масло в огонь подлило и совпадение дат рождения: подростки появились на свет почти одновременно, с разницей всего в один день. В Сети тут же начали строить далеко идущие версии и вспоминать прошлое.

Фантазия интернет-аудитории разошлась настолько, что разговоры быстро вышли за рамки обычных сплетен. Пользователи всерьез обсуждали возможные тайные связи и искали подтверждения того, что знаменитости могли начать отношения очень много лет назад.

Диброва решила не игнорировать происходящее и отреагировала публично. Девушка в ироничной манере подчеркнула, что воспринимает подобные сравнения как полный абсурд и не считает их поводом для серьезных выводов. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Она с юмором отметила, что при желании можно найти сходство ее сына еще с десятками известных людей и даже упомянула зарубежных звезд и медийных персон: Линдси Лохан и Алексея Жидковского. Таким образом Диброва постаралась показать, что шумиха вокруг "похожих детей" – не более чем фантазии скучающих сплетников, которым отчаянно нужна новая сенсация.

К слову, ранее звезда рассказала о тяжелых переживаниях своего нового возлюбленного.