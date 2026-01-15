Полина Диброва ответила на слухи о внешности детей

Полина Диброва ответила на слухи о подозрительной внешности детей – фото
Полина Диброва. Фото: соцсети
Сплетники продолжают обсуждать звездное семейство

Вокруг Полины Дибровой вновь разгорелась волна обсуждений. Пользователи соцсетей увлеклись сравнением внешности ее старшего сына Александра с дочерью бизнесмена Романа Товстика – мужчины, с которым экс-модель строит романтические отношения. Масло в огонь подлило и совпадение дат рождения: подростки появились на свет почти одновременно, с разницей всего в один день. В Сети тут же начали строить далеко идущие версии и вспоминать прошлое.

Фантазия интернет-аудитории разошлась настолько, что разговоры быстро вышли за рамки обычных сплетен. Пользователи всерьез обсуждали возможные тайные связи и искали подтверждения того, что знаменитости могли начать отношения очень много лет назад.

Александр и Полина Дибровы. Фото: Telegram/@dibrovapolina. Анна Товстик. Фото: скриншот YouTube /@sobchak

Диброва решила не игнорировать происходящее и отреагировала публично. Девушка в ироничной манере подчеркнула, что воспринимает подобные сравнения как полный абсурд и не считает их поводом для серьезных выводов. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Она с юмором отметила, что при желании можно найти сходство ее сына еще с десятками известных людей и даже упомянула зарубежных звезд и медийных персон: Линдси Лохан и Алексея Жидковского. Таким образом Диброва постаралась показать, что шумиха вокруг "похожих детей" – не более чем фантазии скучающих сплетников, которым отчаянно нужна новая сенсация.

К слову, ранее звезда рассказала о тяжелых переживаниях своего нового возлюбленного.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Одесса после Запорожья: Кнутов раскрыл дальнейший сценарий СВО

России необходимо отрезать противника от поставок оружия и взять под контроль черноморские порты

Как Киев помог России после удара "Орешником", рассказали в США

Странные действия незалежных оказались нам на руку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей