Продажи на концерты Лободы в США оказались на низком уровне

Сколько заработает Лобода за гастрольный тур по США: названа сумма
Фото: соцсети
Певица едва собирает до 30% мест в зале

Светлана Лобода запланировала на февраль 2026-го гастрольный тур по Штатам – украинская певица выступит в Нью-Йорке, Бостоне и Лос-Анджелесе. Стоимость билетов доходит до 1,2 тысячи долларов.

При этом разорвавшая все связи с Россией исполнительница не может похвастаться своей продаваемостью. На каждое из выступлений к настоящему моменту успели выкупить менее 30% мест.

Однако за солд-аут Светлана сможет выручить порядка 6 млн рублей. За последние годы она ни разу не смогла собрать полный зал. Хотя для площадок предпочитает выбирать рестораны с ночными клубами. Однако райдер Лободы не просел: напротив, та по-прежнему предпочитает номера люкс в пятизвездочном отеле, а передвижение – только на автомобиле бизнес-класса.

В бытовой райдер Лободы входит 1 литр антисептика, десять пар капроновых колготок, спортивные носки и 100 пар перчаток-одноразок. Из напитков – французское шампанское, а из закусок – халва без сахара.

Как пишет "Абзац", среди других обязанностей организаторов – бутафорское оружие (для перфоманса). Привезти такое через аэропорт не получится – на досмотре подобные предметы подлежат моментальной конфискации.

Ранее сообщалось, что Лобода повысила ценник на свой подмосковный особняк до 850 млн рублей. Жилье Светлана пытается продать уже несколько лет. Сейчас певица живет в Латвии.

Источник: Абзац
По теме

Радио "Судного дня" вышло в эфир после таинственной паузы

Новое сообщение анализируют любители и эксперты

ФБР "прижало" Зеленского: главе киевского режима выставили ультиматум

Появились данные о том, что ждет политика-комика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей