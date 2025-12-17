Продажи на концерты Лободы в США оказались на низком уровне

Курс рубля
Светлана Лобода запланировала на февраль 2026-го гастрольный тур по Штатам – украинская певица выступит в Нью-Йорке, Бостоне и Лос-Анджелесе. Стоимость билетов доходит до 1,2 тысячи долларов.
При этом разорвавшая все связи с Россией исполнительница не может похвастаться своей продаваемостью. На каждое из выступлений к настоящему моменту успели выкупить менее 30% мест.
Однако за солд-аут Светлана сможет выручить порядка 6 млн рублей. За последние годы она ни разу не смогла собрать полный зал. Хотя для площадок предпочитает выбирать рестораны с ночными клубами. Однако райдер Лободы не просел: напротив, та по-прежнему предпочитает номера люкс в пятизвездочном отеле, а передвижение – только на автомобиле бизнес-класса.
В бытовой райдер Лободы входит 1 литр антисептика, десять пар капроновых колготок, спортивные носки и 100 пар перчаток-одноразок. Из напитков – французское шампанское, а из закусок – халва без сахара.
Как пишет "Абзац", среди других обязанностей организаторов – бутафорское оружие (для перфоманса). Привезти такое через аэропорт не получится – на досмотре подобные предметы подлежат моментальной конфискации.
Ранее сообщалось, что Лобода повысила ценник на свой подмосковный особняк до 850 млн рублей. Жилье Светлана пытается продать уже несколько лет. Сейчас певица живет в Латвии.
