Гарика Харламова оштрафовали в Москве

Юморист получил неприятный "подарок" к Новому Году

Один из самых известных юмористов страны Гарик Харламов неожиданно оказался в списке должников накануне Нового года. Лицедея наказали за нарушение российского законодательства. На звезду выписан административный штраф на сумму три тысячи рублей, из-за которого имя артиста появилось в базе Федеральной службы судебных приставов.

Как следует из данных ФССП, постановление по делу было оформлено 24 декабря 2025 года. Предполагается, что речь идет о нарушении правил парковки – подобные истории для знаменитости, увы, не редкость.

Юморист давно известен своей "бурной" водительской биографией. Весной этого года СМИ писали, что на его счету накопились сотни штрафов на внушительную сумму под 300 тысяч. Речь идет о превышении скорости, неоплаченном проезде по платным трассам и других нарушениях. При этом подчеркивалось, что все задолженности он, как правило, закрывает без затягивания.

Отдельное внимание привлек и автомобиль звезды – Dongfeng M-Hero. Ранее он уже становился объектом народного возмущения: неизвестный обливал машину кефиром, скорее всего, в отместку за неправильную парковку. Теперь же, под конец года артист снова "засветился" среди нарушителей закона.

