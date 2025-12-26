Диброва заявила об угрозах расправы от Елены Товстик

"Хочет вылить кислоту": скандал вокруг Дибровой вышел на новый уровень
Полина Диброва. Фото: соцсети
Жуткие подробности звездных разборок обескуражили публику

Скандал вокруг экс-семейства Дибровых приобрел тревожный и пугающий оттенок. Полине удалосьотносительно мирно разойтись с Дмитрием, однако это не уберегло ее от проблем. Девушка призналась, что всерьез опасается за свою безопасность из-за угроз, которые исходят от Елены Товстик – бывшей возлюбленной ее нынешнего избранника Романа.

В этом году личная жизнь Полины оказалась в центре общественного внимания. Ради отношений с бизнесменом она ушла от шоумена, а предприниматель также расстался с семьей. Такой поворот событий оставшаяся у разбитого корыта Елена переживает крайне болезненно и до сих пор не смирилась с произошедшим.

Недавно Товстик дала эмоциональное интервью Ксении Собчак, где говорила о своих страданиях. В ответ наконец-то вышедшие из тени любовники решили озвучить собственную позицию и не скрывали тревогу. Оказалось, что бывшей жене шоумена угрожают расправой.

"Она собирается вылить на меня кислоту. Я вчера попросила Романа найти мне какого-то охранника, – и он его нанял. Елена угрожает одновременно и мне, и себе", – объявила Диброва.

Она призналась, что воспринимает ситуацию не как эмоциональный срыв, а как реальную опасность, и считает, что бывшей супруге Романа необходима профессиональная помощь.

Сам Товстик утверждает, что изначально хотел решить вопросы с разводом спокойно и без конфликтов. Он подчеркивает, что не претендует на имущество бывшей жены и отвергает любые обвинения в насилии.

К слову, ранее с резкой критикой в адрес новой пары выступила Катя Гордон.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

"Я предупреждаю": в США забили тревогу из-за России

Ситуация на международной арене становится все хуже

Украинский постпред закатил в ООН скандал из-за дружбы России и Словении

Киев возмущает, что Москва возвращает свое пространство в дипломатической среде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей