Диброва заявила об угрозах расправы от Елены Товстик

Жуткие подробности звездных разборок обескуражили публику

Скандал вокруг экс-семейства Дибровых приобрел тревожный и пугающий оттенок. Полине удалосьотносительно мирно разойтись с Дмитрием, однако это не уберегло ее от проблем. Девушка призналась, что всерьез опасается за свою безопасность из-за угроз, которые исходят от Елены Товстик – бывшей возлюбленной ее нынешнего избранника Романа.

В этом году личная жизнь Полины оказалась в центре общественного внимания. Ради отношений с бизнесменом она ушла от шоумена, а предприниматель также расстался с семьей. Такой поворот событий оставшаяся у разбитого корыта Елена переживает крайне болезненно и до сих пор не смирилась с произошедшим.

Недавно Товстик дала эмоциональное интервью Ксении Собчак, где говорила о своих страданиях. В ответ наконец-то вышедшие из тени любовники решили озвучить собственную позицию и не скрывали тревогу. Оказалось, что бывшей жене шоумена угрожают расправой.

"Она собирается вылить на меня кислоту. Я вчера попросила Романа найти мне какого-то охранника, – и он его нанял. Елена угрожает одновременно и мне, и себе", – объявила Диброва.

Она призналась, что воспринимает ситуацию не как эмоциональный срыв, а как реальную опасность, и считает, что бывшей супруге Романа необходима профессиональная помощь.

Сам Товстик утверждает, что изначально хотел решить вопросы с разводом спокойно и без конфликтов. Он подчеркивает, что не претендует на имущество бывшей жены и отвергает любые обвинения в насилии.

К слову, ранее с резкой критикой в адрес новой пары выступила Катя Гордон.