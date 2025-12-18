Дмитрий Дибров пожаловался, что экс-жена Полина забрала детей на Новый год

Телеведущий впервые встретит 1 января без семьи

Разведенный телеведущий Дмитрий Дибров с горечью признался, что желал бы встретить Новый год с семьей, которой, увы, уже нет. Однако на небесах, рассуждает журналист, свои планы.

"Да конечно бы я хотел с семьей. Меня бы спросили, что ж вы думаете, стоял бы я тут, что ли?" – спросил телеведущий.

Дмитрий с радостью бы провел время с детьми. Но этого не произошло – и потому он ныне находится на одном из публичных мероприятий, где отвечает на вопросы журналистом. А в другой ситуации бы смотрел с детьми сериал "Сегун"(экранизация романа Джеймса Клавелла о нидерландском моряке, оказавшемся в Японии – прим. ред.).. Те как раз побывали в Стране восходящего солнца.

"Но вот стою тут с друзьями. Ну хоть не бросают меня, видите, друзья", – вздыхает Дмитрий.

Кстати, это будет первый Новый год, который Дибров отметит без семьи. Хотя в холостяках Дмитрий проходил уже довольно долго, как отметил сам.

Напомним, Дибров развелся с женой Полиной после 16-летнего брака. За это время у них родилось трое сыновей, ради которых они сохраняют дружеские отношения. Причиной, писали в СМИ, стали отношения Полины с другом Дибровых, предпринимателем Романом Товстиком.

