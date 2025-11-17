Кучера публично встал на защиту Диброва после скандала с "голыми кадрами"

Артист негодует из-за отношения журналистов к шоумену, который переживает тяжелый период

Телеведущий Оскар Кучера сказал слово в защиту шоумена Дмитрия Диброва, который ударился во все тяжкие после скандального развода с супругой Полиной: артист обозвал "мразями" всех тех, кто выкладывал те самые кадры, на которых его коллега засветился с голой ширинкой.

После того самого скандального выхода Дибров столкнулся с массовой критикой в свой адрес. А вот Кучера встал на защиту Дмитрия и резко осудил СМИ, которые такими кадрами, на взгляд Оскара, порочат человека.

Как считает актер, тот явно не мог контролировать себя в произошедшей ситуации. А те, кто выложил пикантные кадры, смеялись над горем человека. Ведь у Дмитрия, считает он, с учетом пережитого явно был повод быть "не в себе".

"Выложили мрази. Но еще большие мрази те, кто на этом делает пиар", – негодует Кучера.

А продюсер Артур Якобсон заявил, что Дибров не отдает себе отчета в происходящем. Да и ролик, на его взгляд, может быть постановкой.

Кстати, сам Дмитрий не видит ничего предосудительного в кадрах с голым выходом и считает, что у каждого была неловкая ситуация из-за одежды. А авторы ролика, утверждает шоумен, шантажировали его под угрозой публикации записи.