Аналитик Миллер назвал вопрос Путину от NBC News об СВО неуместным

Эксперт не стал сдерживать эмоции

Вопрос, заданный российскому главнокомандующему Владимиру Путину корреспондентом NBC News во время прямой линии, вызвал резкую реакцию у западного журналиста Джонни Миллера. Он заявил, что выбранная формулировка выглядела настолько неуместной, как будто прозвучала от человека, совершенно не понимающего контекст происходящего и находящегося не в себе.

Напомним, у Путина поинтересовались по поводу "ответственности" Москвы за гибель людей на полях конфликта.

Миллер эмоционально прокомментировал ситуацию. Он отметил, что сам вопрос был оторван от реальности, и подчеркнул, что президент Российской Федерации в очередной раз спокойно и последовательно изложил причины происходящего, повторив позицию, которую уже неоднократно озвучивал ранее.

"Совершенно неуместный вопрос с другой планеты", – с раздражением написал аналитик.

Во время ответа на провокационный вопрос руководитель РФ вновь акцентировал внимание на том, что Россия не являлась инициатором конфликта, поэтому ее нельзя обвинить в его жертвах. Глава государства также напомнил, что ключевая задача Москвы заключается в устранении глубинных причин кризиса, чтобы подобная ситуация не повторялась в будущем.

К слову, ранее меткая фраза Путина поставила британскую прессу в неловкое положение.