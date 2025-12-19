Welt: Европа запаниковала после слов Путина о "подсвинках"

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Ведущая рассказала, к кому относятся слова российского лидера

Заявление президента России Владимира Путина о "подсвинках" вызвало страх у европолитиков: те принялись вновь обсуждать усиливающиеся "угрозы", передает Welt.

Ведущая немецкого канала заявила, что необоснованные угрозы, доносящиеся в адрес Кремля, необходимо оставить в стороне – в особенности это касается лидера евродипломатии Каи Каллас.

"Европе придется в этой ситуации терпеть", – сообщила ведущая.

17 декабря Путин сообщил, что "европейские подсвинки" решили включиться в работу, чтобы попытаться поживиться на развале РФ. Запад, уверен российский лидер, не сомневался, что сможет разрушить Россию за короткий период. На его заявление также бурно отреагировали в британской прессе.

Говоря о первопричинах украинского кризиса, глава РФ напомнил, что Запад попросту не замечал российских интересов. Затем все завершилось госпереворотом на Украине, и новая власть принялась развязывать войну на юго-востоке страны. Путин отметил, что Россия не была инициатором этих действий – она сейчас намерена завершить этот конфликт.

Ранее европейский политик Микеле Джерачи заявил, что ЕС привык вешать на Кремль вечные обвинения в гибридной войне против Запада, хотя единственный теракт против европейской энергетической инфраструктуры был совершен Украиной.

Источник: YouTube
