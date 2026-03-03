Трамп публично сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка из США

Президент США раскритиковал Киев и проехался по своему предшественнику, который "купился" на просьбы Украины

Американский лидер Дональд Трамп сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом – основателем бродячего цирка в XIX столетии и крупной фигурой шоу-бизнеса своего времени.

До этого Трамп отмечал, что считает Барнума тем человеком, который мог "продать что угодно и когда угодно", невзирая ни на что. Нелестная метафора в адрес Зеленского была озвучена, когда американский лидер критиковал своего предшественника из Демократической партии за финансирование Киева, объемы которого сегодня Белый дом пересматривает.

"Сонный Джо Байден потратил все свое время и средства нашей страны, отдавая все украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому!). Сотни миллиардов долларов. И, хотя он раздал так много (вооружения – прим. ред.) сверхвысокого качества, он не потрудился заменить его", – высказался президент США в соцсети Truth Social.

В том же сообщении американский лидер заявил, что Штаты могут вести боевые конфликты постоянно располагаемым арсеналом – запасы которого назвал самыми высокими для Америки в своей истории.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Зеленский рискует потерять поддержку Трампа после публикации открытого обращения премьера Венгрии Виктора Орбана. В письме Орбан обвиняет Киев в антивенгерской политике и вмешательстве во внутренние дела страны, а также призывает возобновить транзит российской нефти по "Дружбе".