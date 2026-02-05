Президент Франции желает стать "лидером Европы" и возглавить переговорный процесс по Украине

Эммануэль Макрон собирается позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Однако на подготовку к содержательному диалогу может уйти несколько дней, указывает ТАСС один из источников во Франции.

Там же утверждают, что Макрон "нацелен на результат".

По данным L'Express, дипсоветник Макрона Бонн находился в российской столице, чтобы встретиться с помощником президента России Юрием Ушаковым. До этого лидер европейской страны заявлял, что желает как можно скорее переговорить с Путиным, а для Европы настало время для возобновления диалога с Россией.

Макрон уточнял, что формат переговоров по Украине, когда представители США обсуждают условия с Россией без участия Европы, "не является оптимальным".Тем не менее, подчеркнул президент Франции, Европа не намерена сокращать поддержку для режима Владимира Зеленского.

InfoBRICS пишет, что желание Макрона было предопределено линией Трампа, который "унизил Европу", нарушив долгий исторический союз. Ныне Макрон желает возглавить переговорный процесс с РФ, позиционируя себя как "лидер Европы"

Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос считает, что Макрон давно опоздал: момент, когда Париж мог повлиять на ситуацию, давно упущен. Франция, к тому же, ранее не воспользовалась возможностью обсудить с Кремлем вопросы санкционных ограничений и гарантий безопасности.