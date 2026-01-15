Министр жестко припечатал французского лидера

Слова лидера российской дипломатии Сергея Лаврова, обращенные к президенту Франции Эммануэлю Макрону, являются ультиматумом – такого мнения придерживается американский журналист Рик Санчес.

"Будь серьезным или убирайся – это ультиматум Лаврова Макрону", – описывает в соцсети X журналист жесткое заявление главы российского МИД.

Санчес напомнил, что Макрон прежде выступал с агрессивной антироссийской риторикой и передавал вооружение режиму Владимира Зеленского. Теперь он пытается "козырять" потенциальными переговорами с Кремлем, зарабатывая популярность. Однако Москве нужны результаты.

Лавров ранее отреагировал на слова Макрона, изъявившего желание с президентом России Владимиром Путиным в течение недель. По словам министра, тот играет в "микрофонную дипломатию". "Взрослые люди", отметил Лавров, предлагают необходимые контакты.

В конце 2025 года AFP писало о планах Парижа определить формат для возобновления диалога с РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова к восстановлению контактов, однако диалог должен строиться на попытке найти взаимопонимание, а не прочитать нотации.