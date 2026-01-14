Министр заявил, что президент Франции попросту играет на публику

Слова французского лидера Эмманюэля Макрона о готовности и желании связаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы "что-то там предложить", являются работой на публику, уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Такие заявления президент Франции делает постоянно, обещая связаться с Путиным в течение нескольких недель. Однако "взрослые люди", подчеркивает министр, на государственных постах предлагают необходимые контакты. Однако от Макрона подобных инициатив никто не видел.

"Это несерьезно. Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила", – высказался министр.

Заявления еврочиновников о второстепенности всех остальных инициатив на Украине, кроме прекращения огня, преследуют следующую цель – выиграть для Киева время и сохранить действующий украинский режим, считает Лавров.

Постоянно, отметил лидер российской дипломатии, такие заявления слышатся от Германии и Великобритании. Обсуждаемые Европой инициативы – в том числе та, которая поднималась во Франции с участием Уиткоффа и Кушнера – нацелены на сохранение действующего украинского режима, который будет в дальнейшем подконтролен и лоялен Западу.

"<...> прежде всего, волю Брюсселя – евросоюзовского, натовского, а Брюссель, вот этот вот коллективный, заинтересован в том, чтобы готовиться к войне против Российской Федерации", – отметил Лавров.