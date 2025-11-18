Глава Минобороны Франции перепутала Зеленского с убитым каррикатуристом

Министр обороны Франции случайно "убила" Зеленского
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Высокопоставленная француженка попала в очень неудобную ситуацию

Руководительница главного оборонного ведомства Франции Катрин Вотрен "убила" главу киевского режима – так скандальную ситуацию назвали французские СМИ после того, как министр допустила поразительную оговорку.

Во время выступления чиновница неожиданно перепутала Владимира Зеленского с Жоржем Волински – карикатуристом, который погиб в террористической атаке против Charlie Hebdo в 2015 году.

По данным Le Matin, высокопоставленная француженка, переходя к теме затянувшегося на украинской территории конфликта, внезапно произнесла имя художника, трагически погибшего десять лет назад. Отмечается, что речь явно шла о Зеленском, однако министр назвала "Волински", таким образом, заговорив о мертвеце, чем повергла слушателей в абсолютное недоумение.

Трагедия Charlie Hebdo произошла 7 января 2015 года, когда вооруженные преступники ворвались в редакцию и расстреляли сотрудников. Среди 12 жертв расправы был и Жорж Волински, чье имя прозвучало из уст Вотрен в совершенно иной политической теме.

Курьезный инцидент случился на фоне визита Зеленского в Париж. Местный лидер Эммануэль Макрон тепло принял украинского гостя, и стороны подписали масштабную декларацию о намерениях сроком примерно на десять лет. В документ включены поставки Украине истребителей Rafale, радиолокационных комплексов, беспилотников и другого оружия.

К слову, ранее стало известно, куда может сбежать Зеленский после провала на Украине.

Источник: Le Matin ✓ Надежный источник
