Женщины оказались на передовой

Командиры 71-й егерской бригады всушников, действующей под Сумами, начали направлять женщин-военнослужащих на штурмы позиций РФ. Поредевшие штурмовые подразделения теперь укрепляют представительницами прекрасной половины человечества.

По данным российских источников, среди брошенных на передовую украинок уже зафиксированы первые потери – бесчеловечное решение украинских командиров, как того и следовало ожидать, привело к новым трагедиям.

Ранее уже появились сведения о том, что 71-я бригада была практически полностью уничтожена в "мясных" штурмах. Огромное количество всушников погибли в лобовых атаках под Сумами.

Тем временем, наши бойцы продолжают удерживать в Сумской области зону безопасности, глубина которой составляет от восьми до двенадцати километров. Российский главнокомандующий Владимир Путин заявлял, что необходимость создания такого рубежа возникла после нападения украинских диверсантов на Курскую область и увеличения линии боевого соприкосновения примерно на две тысячи километров.

