Украинок из 71-й бригады ВСУ отправили в штурмовики

Украинок отправили на штурм: последние новости из зоны СВО
Фото: www.unsplash.com
Женщины оказались на передовой

Командиры 71-й егерской бригады всушников, действующей под Сумами, начали направлять женщин-военнослужащих на штурмы позиций РФ. Поредевшие штурмовые подразделения теперь укрепляют представительницами прекрасной половины человечества.

По данным российских источников, среди брошенных на передовую украинок уже зафиксированы первые потери – бесчеловечное решение украинских командиров, как того и следовало ожидать, привело к новым трагедиям.

Ранее уже появились сведения о том, что 71-я бригада была практически полностью уничтожена в "мясных" штурмах. Огромное количество всушников погибли в лобовых атаках под Сумами.

Тем временем, наши бойцы продолжают удерживать в Сумской области зону безопасности, глубина которой составляет от восьми до двенадцати километров. Российский главнокомандующий Владимир Путин заявлял, что необходимость создания такого рубежа возникла после нападения украинских диверсантов на Курскую область и увеличения линии боевого соприкосновения примерно на две тысячи километров.

К слову, ранее стало известно, на кого украинские спецслужбисты готовили дерзкое покушение на московском кладбище.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Удар возмездия Армии России заставил Киев заговорить

Энергетическая система Незалежной сильно пострадала

Последнее мирное лето. В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией

Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику

