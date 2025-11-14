Галкин* попал в скандал с украинским флагом в Израиле

Артист зашел слишком далеко

Некогда популярный в России хохмач Максим Галкин* вызвал бурю негодования в Израиле – местное Министерство национальной безопасности заинтересовалось необычным инцидентом, произошедшим прямо на его концерте.

В прессе появилась информация о том, что во время выступления в Петах-Тикве артист взял у зрителя украинский флаг и накрыл им израильский. Для многих общественных активистов такой жест стал оскорблением: его назвали символом "подавления" и "унижения" государственного знака Израиля.

Возмущенные представители еврейских общественных организаций направили официальные жалобы в МИД и Минбезопасности, потребовав наказать Галкина*. Законы Израиля предусматривают за умышленное неуважение к государственным символам до трех лет тюрьмы или штраф до 15 тысяч долларов.

Ситуацию подогрели и комментарии пользователей соцсетей: ранее они обрушились на знаменитость за то, что он вернулся в Израиль только ради гастролей. Люди напомнили звезде, как он "снимал трогательные ролики на фоне сирен" и уверял, что останется в стране, охваченной конфликтом, но едва поднялась первая тревога – улетел на Кипр.

К слову, ранее пресса заинтересовалась тем, что Галкин* снял обручальное кольцо.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов