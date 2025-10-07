Галкин* продемонстрировал пренебрежение к Пугачевой на публике – фото

От былой показной нежности не осталось и следа

После отдыха в Юрмале Алла Пугачева вновь вернулась на Кипр, где теперь проводит осенние дни в более мягком климате. Однако недавние кадры с набережной Лимассола вызвали бурные обсуждения – вместо привычной идиллии, которую супруги усердно стараются показывать на публике, очевидцы увидели ледяное равнодушие.

По словам местных жителей, певица выглядела уставшей, но старалась улыбаться прохожим, которые узнали ее и подошли поздороваться. Рядом шел Максим Галкин*, однако внимание хохмача было полностью поглощено телефоном. Он шел, не поднимая взгляда, словно не замечая ни супругу, ни поклонников, которые пытались привлечь его внимание.

На кадрах видно, как бывшая примадонна отечественной эстрады пытается не отставать, торопливо шагая за мужем. Выглядело это как явное пренебрежение мужчины к пожилой супруге.

Некоторые предположили, что комик просто избегает публичности и устал от пристального внимания к их семье. Другие же уверены, что отношения пары переживают не лучшие времена – слишком заметно, что артист даже не старается создавать хотя бы иллюзию идиллии.

При этом певица продолжает уверять, что нынешний супруг – главный мужчина ее жизни. В одном из интервью она подчеркивала, что только дважды выходила замуж по-настоящему – за Миколаса Орбакаса, от которого родилась дочь Кристина, и за пародиста. Остальные браки, по словам артистки, были скорее "дружескими союзами".

Так, "Женщина, которая поет" объявила, что ни о какой любви с Киркоровым речи никогда ни шло. Этим уже заинтересовались в церкви, учитывая, что артисты были повенчаны.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации