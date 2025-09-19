Инициатива изучать Пугачеву в школе привела к возмущению россиян

Инициатива изучать Пугачеву в школе привела к возмущению россиян
Фото: соцсети
Творчество артистки сочли неподходящим для молодого поколения

Певец Филипп Киркоров, который уже отошел от откровений своей бывшей жены о фиктивном браке, предложил изучать творчество Аллы Пугачевой в школе подобно тому, как ранее в программу включили песни Газманова и SHAMAN. По его словам, песни артистки – это высокое искусство и большая эпоха. Однако такая инициатива привела к возмущению со стороны россиян.

В социальных сетях народ стал активно делиться мнением по этому поводу, уверяя, что творчество Пугачевой не должно изучаться в школах из-за политической позиции артистки. Музыкальный критик Сергей Соседов тоже против этого, но не только из-за взглядов и высказываний звезды.

"Изучать творчество Пугачевой в школе – это абсурд... Я считают, что эстрадных исполнителей вообще не нужно изучать в школе. Это касается не только Пугачевой, но и Газманова, SHAMAN", – заявил он.

По словам эксперта, эти песни современных артистов не являются вечными, в отличие от классической музыки.

Лидер движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин также высказался против инициативы. Он считает, что песни Пугачевой будут взращивать в детях неправильные взгляды. Активист уверен, что в школьном образовании нужно делать упор на патриотизм и любовь к России, которые помогают развить великие российские произведения. А композиции певицы к таковым не относятся.

Ранее Никита Пресняков отреагировал на интервью его бабушки Пугачевой.

Источник: NEWS.RU
