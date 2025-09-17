Никита Пресняков отреагировал на интервью его бабушки Пугачевой

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Недавнее интервью бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой вызвало широкий резонанс. "Мадам Брошкина" впервые за долгое время поделилась мыслями о своем отъезде из России и призналась, что этот шаг дался ей непросто, однако предательницей звезда считает не себя, а родную страну.
Реакция публики оказалась очень бурной. Многие резко осудили ее заявление о том, что "Родина ее предала".
После разгоревшейся дискуссии беглянка поспешила уточнить, что больше не планирует публичных признаний, отметив, что "порыв говорить прошел" и лучше оставить все в прошлом. Об этом она написала в свежем посте в социальных сетях.
Близкие певицы поддержали ее. Внук артистки Никита Пресняков выразил свое уважение и благодарность, отметив посты бабушки в соцсетях лайками. Их теплые отношения неоднократно демонстрировались публике и раньше. Даже в последнем скандальном интервью знаменитость назвала Никиту "очень талантливым человеком".
Поддержку матери выразила и Кристина Орбакайте. В комментариях под публикацией беглой звезды она оставила эмодзи с красным сердцем, подчеркнув свою солидарность с мамой.
К слову, ранее Кадыров резко раскритиковал заявление Пугачевой. Слова артистки продолжают обсуждать на разных уровнях.
Россию заподозрили в слежке за важным инфраструктурным объектом для возможного удара
Военные РФ блестяще справились с поставленной перед ними задачей