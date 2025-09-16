Кадыров осудил нашумевшее интервью Пугачевой

Слова артистки продолжают обсуждать на разных уровнях

После резонансного интервью Аллы Пугачевой с высказываниями о Джохаре Дудаеве ожидаемо последовала жесткая реакция главы Чечни Рамзана Кадырова. Он назвал слова артистки пустыми и предостерег "Мадам Брошкину" от того, чтобы так бесцеремонно задевать целый народ.

Лидер российского субъекта подчеркнул, что беглая звезда не разбирается в теме и лучше бы оставила подобные рассуждения при себе, чтобы не провоцировать людей.

Как известно, что в рассказе певицы был пропущен период, когда ее "друг и кумир" возглавил сепаратистское движение и стал первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия*.

Глава республики напомнил, что именно тогда регион столкнулся с резким ростом бандитизма и экономическим крахом. Он подчеркнул, что многие чеченцы испытали на себе последствия "генеральских амбиций" провокатора, которые обернулись трагедиями для тысяч семей.

Он также отметил, что наряду с Пугачевой схожие позиции занимали и другие фигуры, вроде Бориса Березовского, которые разжигали войну ради собственной выгоды и обогатились на ней, а затем скрылись за рубежом.

Глава Чечни подчеркнул, что последствия тех событий до сих пор напоминают о себе: война унесла сотни тысяч жизней, многие люди стали инвалидами. Поэтому любые попытки романтизировать фигуры, ответственные за эти трагедии, неприемлемы.

"Не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа", – отрезал глава российского субъекта.

*запрещенная в РФ террористическая организация