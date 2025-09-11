Артистка впервые за долгие годы согласилась побеседовать с прессой

Известный российский общественник Виталий Бородин заявил, что за нашумевшим интервью бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой стоит конкретное лицо.

Общественный деятель уверен, что это Михаил Ходорковский*. По его данным, знаменитость давно поддерживает дружеские отношения с бизнесменом, и именно он вложил средства в реализацию этой идеи.

Общественник добавил, что "Мадам Брошкина", по его сведениям, за деньги продвигает повестку, выгодную западным кураторам, а финансирование этого процесса обеспечил именно опальный предприниматель. Он также сообщил, что для проведения интервью специально арендовали виллу в Юрмале.

Кроме того, Бородин с негодованием обратил внимание, что исполнительница, несмотря на свои заявления с антироссийским подтекстом, официально не признана иноагентом. Таким образом у беглянки сохраняется возможность беспрепятственно вернуться в Россию.

В завершение он задал риторический вопрос о том, чем именно родина могла так обидеть артистку.

Напомним, в новом интервью Пугачева сделала ряд скандальных заявлений. Ее словам уже дали оценку в российском МИД.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации