"Особо не реагирую": Буланова ответила на слова Пугачевой

Знаменитость призналась, что не намерена идти на поводу у общественности

Певица Татьяна Буланова отреагировала на неожиданное упоминание собственной персоны в нашумевшем первом интервью Аллы Пугачевой после отъезда из России. Артистка призналась, что никогда не старалась идти на поводу общественности и пытается придерживаться собственного курса.

Ранее Пугачева высказалась по поводу происходящего на российской эстраде последние несколько лет. Она призналась, что очень рада за Надежду Кадышеву, которая столкнулась с небывалым успехом, а также призвала Буланову не увольнять своих танцоров, чьи постановки стали мемом в соцсетях. Певица выразила мнение, что артисты прошли с Татьяной большой путь и "своих не бросают".

По словам Булановой, ей и танцорам очень приятно внезапно обрушившееся внимание публики. Но вместе с этим она не планирует реагировать на критику, где ее сотрудников обвиняют в непрофессионализме и требуют их замены.

"Увольнять никого не собиралась, потому что особо не реагирую всю эту шумиху. У нас сложившаяся десятилетиями команда, которой мы все дорожим", – призналась артистка.

Тем не менее, Татьяна уже лишилась одного из трех танцоров в коллективе. Дмитрий Берегуля принял решение прекратить творческую деятельность, и под угрозой уход еще одного человека на фоне резко навалившейся популярности.