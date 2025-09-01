Расписанный на полгода график и выросший гонорар: как Буланова переживает всплеск популярности

Расписанный на полгода график и выросший гонорар: как Буланова переживает всплеск популярности
Фото: Дни.ру
Артисты из 1990-х сегодня в тренде. Народ сходит с ума по Надежде Кадышевой, а теперь и по Татьяна Булановой. А что сама она думает по этому поводу?

Слава свалилась на танцующих у артистки Дмитрия Берегулю, Максима и Алену Алалыкиных после того, как в Сети завирусилось видео с их танцами под старую песню Булановой "Один день". "Энергосберегающая хореография", как ее прозвали в народе, стала мемом и породила тренд – люди повторяют странные  движения танцоров, снимают свои версии, а некоторые даже мечтают попасть в балет к Булановой. Да что там говорить, сын и бывший муж спародировали танец!

Но этот всплеск интереса публики оказался неожиданным для Булановой. "Я популярна уже 35 лет, - говорит она. – И удивлена этому ажиотажу сейчас. Рада, впрочем, что песню "День" наконец-то услышали, хотя ей уже более десяти лет. Но, признаюсь, жду, когда этот странный ажиотаж закончится".

Пока же у певицы расписан график выступлений до мая будущего года. Она не скрывает, что немного подняла свой гонорар, да и зарплаты у танцоров выросли. А на недавней "Новой волне" в Казани ее ждали их встречали, словно редко сегодня поющих Леонтьева и Аллегрову!Фото: Утро.ру

Алена, кстати, танцует у Булановой около десяти лет. А Максим вместе с певицей уже 20 лет.

"Мы рады, что все страна танцует и копирует нас, – говорят он – И все лето это этим танцем ознаменовано. Сами же относимся к этому с юмором и звездами себя не считаем".

А вот знаменитый танцор Дмитрий на фоне этой популярности Таню Буланову покинул – он теперь везде нарасхват! 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
