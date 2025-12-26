Многие верят в особую миссию, возложенную на Москву

Священник из Сергиева Посада Николай Смирнов поделился собственным пониманием православных представлений о последних временах и роли России в этих событиях. Он отметил, что сегодня все больше людей задумываются о будущем мира и пытаются найти ответы в духовном наследии Церкви.

Как напомнил религиозный деятель, в трудах и наставлениях православных старцев речь идет не только о грядущих бедствиях, но и о смысле происходящего. Эти тексты предупреждают, подготавливают человека к внутренним испытаниям и выбору.

Священник рассказал, что перед концом земной истории человечество, согласно церковному пониманию, столкнется с тяжелыми потрясениями. Они затронут разные страны и народы, и Россия не станет исключением. Нашу страну ждут серьезные потрясения. Речь идет о сложном периоде, связанном с кризисами, потерями и переосмыслением ценностей.

Однако отец Николай подчеркнул, что в православной традиции испытания никогда не рассматриваются как конец пути. Напротив, через боль и лишения, как он объяснил, Россия должна прийти к обновлению и укреплению духовных основ.

Он также отметил, что в церковных представлениях нашей стране отводится особое место. В условиях нарастающего мирового хаоса Россия может стать примером сохранения веры и опорой для других народов, ищущих смысл и надежду.

