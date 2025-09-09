Предсказание Жириновского о 2030 годе: что будет с Россией и Китаем

"Китай не выстоит": озвучено новое пророчество Жириновского к 2030 году
Фото: АГН "Москва"
Политик предрекал новое большое военное противостояние

Еще около семи лет назад Владимир Жириновский предупреждал общественность – точка невозврата в геополитическом плане давно пройдена, и как раньше уже никогда не будет. Америка при первом приходе Трампа также делала ставку на военные решения вопросов, чем способствовала сближению России и Китая. И сейчас в США пожинают плоды своих решений.

Лидер ЛДПР отмечал, что в будущем мировые события повергнут Запад в шок. Несмотря на на желание и приложенные усилия к разобщению Москвы и Пекина, они добьются противоположного результата. Это наглядно продемонстрировал недавний саммит ШОС.

"Без нашей военной помощи Китай не выстоит... Китай вынужден с нами быть ближе, да и нам неплохо иметь верного союзника", – говорил Жириновский.

По его словам, если Китай получит от России больше ресурсов, то к 2030-му году он будет представлять огромную опасность для США. Это, в свою очередь, может приблизить войну между державами, где без помощи российской армии китайская сторона может проиграть. Поэтому американцы и хотят ослабить Москву в военном плане, чтобы потом успешно ударить по Пекину.

Ранее стало известно, что Жириновский оставил прогноз о результатах встречи Путина и Трампа по Украине.

