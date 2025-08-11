Жириновский оставил прогноз о результатах встречи Путина и Трампа по Украине

"Три конфликта закрывает": Жириновский предсказал исход встречи Путина и Трампа
Владимир Жириновский. Кадр: YouTube
Политик-провидец многое предвидел

На фоне подготовки переговоров российского главнокомандующего Владимира Путина и руководителя вашингтонской администрации Дональда Трампа на просторах интернет-пространства вспомнили прогноз знаменитого покойного политика Владимира Жириновского.

Еще несколько лет назад он заявлял, что американский президент в судьбоносной беседе с главой нашей страны не станет возражать против присоединения Новороссии к Российской Федерации.

По словам Жириновского, такой исход мог бы стать серьезным достижением – вся пророссийская территория оказалась бы под нашим флагом, как Крым и Донбасс. Другие же районы, включая Львов, могут идти "хоть в НАТО, хоть в ЕС".

Политик считал, что глава Штатов в таком случае "закрывает три конфликта", так что может получить целых три Нобелевские премии. А еще он наконец наладит отношения с Москвой и Пекином, но при этом продолжит оказывать давление на Европу, которая ему "ненавистна".

Свое предсказание о переговорах двух лидеров государственный деятель озвучил на одном из политических шоу.

К слову, ранее пророк-математик заявил о переломном этапе СВО.

Источник: Telegram-канал "Пул N3" ✓ Надежный источник
По теме

"Мрачный фарс": на Западе сделали болезненное признание из-за России

Все больше экспертов понимают, к чему идет дело

Российский президент дважды за сутки унизил Трампа: в Китае восторг

Американского президента назвали "посмешищем"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей