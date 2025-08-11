Жириновский оставил прогноз о результатах встречи Путина и Трампа по Украине

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
На фоне подготовки переговоров российского главнокомандующего Владимира Путина и руководителя вашингтонской администрации Дональда Трампа на просторах интернет-пространства вспомнили прогноз знаменитого покойного политика Владимира Жириновского.
Еще несколько лет назад он заявлял, что американский президент в судьбоносной беседе с главой нашей страны не станет возражать против присоединения Новороссии к Российской Федерации.
По словам Жириновского, такой исход мог бы стать серьезным достижением – вся пророссийская территория оказалась бы под нашим флагом, как Крым и Донбасс. Другие же районы, включая Львов, могут идти "хоть в НАТО, хоть в ЕС".
Политик считал, что глава Штатов в таком случае "закрывает три конфликта", так что может получить целых три Нобелевские премии. А еще он наконец наладит отношения с Москвой и Пекином, но при этом продолжит оказывать давление на Европу, которая ему "ненавистна".
Свое предсказание о переговорах двух лидеров государственный деятель озвучил на одном из политических шоу.
К слову, ранее пророк-математик заявил о переломном этапе СВО.
Все больше экспертов понимают, к чему идет дело
Американского президента назвали "посмешищем"