Алиев выделил Киеву два миллиона долларов гумпомощи

Новая выходка Алиева: Азербайджан открыто поддержал врага России
Ильхам Алиев. Кадр: YouTube
Баку продолжает гнуть свою линию

Азербайджанские власти вновь сделали демонстративный политический жест, направив киевскому режиму солидную финансовую помощь.

Лидер республики Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда главы государства, предусмотренного в бюджете на 2025 год, выделяется сумма в два миллиона долларов.

При этом утверждается, что весьма внушительные средства пойдут на закупку и отправку в Киев произведенного в Азербайджане электрического оборудования в качестве гуманитарной поддержки.

В документе отмечается, что решение принято на фоне сложившейся в последние годы плачевной ситуации на территории украинского государства. Подчеркивается, что Баку уже не раз отправлял Киеву гуманитарные грузы.

На фоне текущей геополитической ситуации этот шаг Алиева выглядит как очередная демонстрация политической линии Азербайджана, готового открыто поддерживать противника нашей страны.

К слову, ранее в Азербайджане взвыли из-за удара возмездия России.

Источник: Сайт Ильхама Алиева ✓ Надежный источник
"Мрачный фарс": на Западе сделали болезненное признание из-за России

Все больше экспертов понимают, к чему идет дело

В Азербайджане взвыли из-за удара возмездия России

Отношения между двумя странами накалены

