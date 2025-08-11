Баку продолжает гнуть свою линию

Азербайджанские власти вновь сделали демонстративный политический жест, направив киевскому режиму солидную финансовую помощь.

Лидер республики Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда главы государства, предусмотренного в бюджете на 2025 год, выделяется сумма в два миллиона долларов.

При этом утверждается, что весьма внушительные средства пойдут на закупку и отправку в Киев произведенного в Азербайджане электрического оборудования в качестве гуманитарной поддержки.

В документе отмечается, что решение принято на фоне сложившейся в последние годы плачевной ситуации на территории украинского государства. Подчеркивается, что Баку уже не раз отправлял Киеву гуманитарные грузы.

На фоне текущей геополитической ситуации этот шаг Алиева выглядит как очередная демонстрация политической линии Азербайджана, готового открыто поддерживать противника нашей страны.

