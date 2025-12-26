Иван Ургант объявил о запуске своего проекта в России после ухода из ТВ

"Будем выкладывать": Ургант рассказал о запуске своего проекта в России
Фото: АГН Москва
Ведущий намерен выложить ролики, снятые за 2025-й го его командой

Иван Ургант на фоне слухов о возобновившихся переговорах по перезапуску "Вечернего Урганта" решил запустить свой канал в YouTube под названием "Живой Ургант". Первый ролик вышел на канале 25 декабря.

В промо длиной полторы минуты Иван пояснил, стоя в одном из московских дворов перед камерой, что будет вместе со своей командой публиковать ролики, снятые на протяжении 2025-го года – намерены "выкладывать то, что выкладывается".

"Хочу прочитать мое любимое стихотворение моего любимого Некрасова: "Снежинка села на ладонь холодным паучком. Судьба три карты мне дала. Я посмотрел: очко", – пошутил Иван, поздравив россиян с наступающим Новым годом.

В конце ролика телеведущий попросил в шутку команду "полить кипятком" ему на ноги.

Как отмечает женский журнал "Клео.ру", в 2025-м Ургант вернулся к активной работе с запуском сценического шоу "Живой Ургант". Стилистика близка к "Вечернему Урганту", а выступления проходили за пределами России.

До этого продюсер Павел Рудченко заявил, что Первый канал может вернуться к попыткам вернуть Урганта на ТВ в 2026-м году. Никто не решился сесть за кресло ведущего "Вечернего Урганта", съемки которого были приостановлены несколькими годами ранее.

Источник: YouTube
