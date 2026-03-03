Жуков публично ответил Губину на оскорбление

Курс рубля
В российском шоу-бизнесе разгорелась новая интернет-перепалка. Сергей Жуков резко отреагировал на выпад Андрея Губина, который раскритиковал его дикцию и публично усомнился в профессиональной пригодности артиста.
Лидер "Руки Вверх!" решил не вступать полемику, а ответил своему обидчику с иронией. В соцсетях он опубликовал шуточный ролик на мотив своего хита "Алешка", где нарочито усилил дефекты речи – стал шепелявить и картавить, таким образом остроумно высмеивая обвинения в свой адрес.
В тексте пародии он с сарказмом рассуждает о собственной "профнепригодности" и сокрушается, что от его выступлений "стонут Лужники", а на концерты ходят одни "глупцы". При этом артист не забыл напомнить, что поклонники прекрасно знают его песни и готовы петь целые куплеты вместо него.
"От позора стонут "Лужники", на концерты ходят дураки", – посмеялся артист.
Поводом для такой реакции стало недавнее интервью Губина. Он неожиданно объявил, что у его коллеги есть проблемы с произношением, и всего его шоу – это большой "позор".
