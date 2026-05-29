Журналист Боуз удивился словам Зеленского в Швеции

Выходка Зеленского в Швеции ошеломила журналиста
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Киев продолжает гнуть свою линию

Известный журналист из Ирландии Чей Боуз резко отреагировал на заявление киевского верховода Владимира Зеленского, сделанное во время визита в Швецию. Весьма эмоциональную реакцию аналитика вызвали слова главы киевского режима о том, что Украина рассчитывает получить шведские истребители Gripen в конце этого года или в начале следующего.

После выступления Зеленского Боуз опубликовал комментарий в социальной сети X, в котором с гневом констатировал, что такие заявления свидетельствуют о нежелании украинского руководства добиваться скорейшего завершения конфликта. Очевидно, что разговоры о новых поставках вооружений говорят о ставке на дальнейшее продолжение боевых действий.

"Он не хочет, чтобы эта война заканчивалась", – отрезал шокированный журналист.

Ранее украинские СМИ сообщили, что во время брифинга в Швеции глава Незалежной эмоционально обратился к вашингтонской администрации с призывом ускорить поставки ракет для комплексов Patriot. Причиной обращения стал растущий дефицит боеприпасов у всушников.

Ранее был раскрыт главный страх Европы перед Россией.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

"В течение лета": в США сделали мрачный прогноз для Украины

У Незалежной нет шансов

В Европе признали неприятную правду об Украине

Незалежные оказались в критической ситуации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей