Киев продолжает гнуть свою линию

Известный журналист из Ирландии Чей Боуз резко отреагировал на заявление киевского верховода Владимира Зеленского, сделанное во время визита в Швецию. Весьма эмоциональную реакцию аналитика вызвали слова главы киевского режима о том, что Украина рассчитывает получить шведские истребители Gripen в конце этого года или в начале следующего.

После выступления Зеленского Боуз опубликовал комментарий в социальной сети X, в котором с гневом констатировал, что такие заявления свидетельствуют о нежелании украинского руководства добиваться скорейшего завершения конфликта. Очевидно, что разговоры о новых поставках вооружений говорят о ставке на дальнейшее продолжение боевых действий.

"Он не хочет, чтобы эта война заканчивалась", – отрезал шокированный журналист.

Ранее украинские СМИ сообщили, что во время брифинга в Швеции глава Незалежной эмоционально обратился к вашингтонской администрации с призывом ускорить поставки ракет для комплексов Patriot. Причиной обращения стал растущий дефицит боеприпасов у всушников.

Ранее был раскрыт главный страх Европы перед Россией.