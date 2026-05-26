За рубежом неверно оценили ситуацию

На Западе слишком долго принимали выдержку России за признак слабости, однако теперь это укоренившееся заблуждение начинает оборачиваться серьезными последствиями. Такое заявление сделал экс-работник разведки США Ларри Джонсон, комментируя ситуацию вокруг украинского конфликта.

"Запад зря принял терпение России за слабость. И это огромная ошибка", – подчеркнул он.

Американский эксперт подчеркнул, что Москва с самого начала последовательно обозначала свою позицию и не меняла ключевых требований. А вот западные страны предпочитали игнорировать сигналы России и не воспринимали их всерьез.

Аналитик отметил, что из-за этого Россия постепенно переходит к более жестким действиям – постоянные провокации и атаки вынуждают Москву усиливать ответные меры.

Ранее в Москве сообщили, что в ответ на удары всушников по мирному населению ВС РФ будут наносить последовательные удары по центрам принятия решений в Незалежной. В ведомстве отметили, что эти объекты находятся в Киеве, поэтому при возможности всем стоит покинуть город или, по крайней мере, держаться подальше от военной и административной инфраструктуры.

Ранее в Финляндии выступили с обращением после удара "Орешника".