Джонсон: Запад зря принял терпение Москвы за слабость

В США заговорили о роковой ошибке Запада в отношении России
Картинка: сгенерировано ИИ
За рубежом неверно оценили ситуацию

На Западе слишком долго принимали выдержку России за признак слабости, однако теперь это укоренившееся заблуждение начинает оборачиваться серьезными последствиями. Такое заявление сделал экс-работник разведки США Ларри Джонсон, комментируя ситуацию вокруг украинского конфликта.

"Запад зря принял терпение России за слабость. И это огромная ошибка", – подчеркнул он.

Американский эксперт подчеркнул, что Москва с самого начала последовательно обозначала свою позицию и не меняла ключевых требований. А вот западные страны предпочитали игнорировать сигналы России и не воспринимали их всерьез.

Аналитик отметил, что из-за этого Россия постепенно переходит к более жестким действиям – постоянные провокации и атаки вынуждают Москву усиливать ответные меры.

Ранее в Москве сообщили, что в ответ на удары всушников по мирному населению ВС РФ будут наносить последовательные удары по центрам принятия решений в Незалежной. В ведомстве отметили, что эти объекты находятся в Киеве, поэтому при возможности всем стоит покинуть город или, по крайней мере, держаться подальше от военной и административной инфраструктуры.

Ранее в Финляндии выступили с обращением после удара "Орешника".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

"Начинайте готовиться": Прага сделала пугающее заявление о России

Некоторые государственные деятели настроены весьма воинственно

"Физическое нападение": вышло срочное заявление Лаврова о планах Запада

Ситуация становится все более тревожной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей