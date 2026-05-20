Ситуация становится все более опасной

На Западе начали всерьез тревожиться из-за происходящего вокруг стран Балтии и Украины. Экс-работник разведки США Скотт Риттер заявил, что инциденты с украинскими "крылатыми бойцами", которые нарушают воздушное пространство входящих в НАТО Латвии и Эстонии могут привести к крайне опасным последствиям и спровоцировать прямое втягивание альянса в конфликт.

Эксперт подчеркнул, что соседствующие с Россией прибалтийские государства не могут слишком долго игнорировать "провальные секретные операции ВСУ". Он считает, что латвийские и эстонские власти из-за действий киевского режима могут потребовать применить Пятую статью устава НАТО, которая предусматривает коллективную защиту стран альянса в случае нападения.

"Прибалтика не сможет долго закрывать на это глаза и применит Пятую статью НАТО. Это неизбежно", – заявил аналитик.

Риттер также подчеркнул, что действия украинской стороны становятся все более рискованными и способны привести к неконтролируемой эскалации в регионе.

Поводом для подобных заявлений стали события последних дней в Прибалтике. Накануне на латвийской территории объявляли тревогу из-за возможного нарушения воздушного пространства, после чего в небо были подняты истребители НАТО.

Одновременно эстонское руководство сообщило, что румынский истребитель уничтожил украинский беспилотник над территорией страны. После этого Киеву напомнили, что ему никто не разрешал использовать европейское воздушное пространство для подобных операций. Позже украинская сторона признала принадлежность дрона и, как утверждается, даже принесла извинения за произошедшее.

Ранее в США оценили удары ВСУ по России.