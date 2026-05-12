Терруар на тарелке и в бокале: Как российские напитки сопровождают битву лучших шефов на конкурсе "Лавры"

Геленджик на несколько дней превратился в эпицентр гастрономической жизни страны. Здесь, на сцене "Геленджик Арены", отгремел гранд-финал Национального гастрономического конкурса "Лавры 2026". 16 молодых талантливых поваров из 11 регионов России сошлись в схватке за звание лучшего молодого шефа. Но главной интригой стала не только борьба за призовое место, но и философия локальной кухни, которую участники раскрывали через свои блюда, а также уникальное гастрономическое сопровождение от российских партнеров – воды Borjomi, винного города "Белый мыс" и Коньячного дома Коктебель.

География вкуса: Что готовили финалисты

Полуфинал и финал "Лавров" – это не просто проверка техники нарезки или скорости работы. Это глубокая история про идентичность. Главным заданием для участников стала работа с локальными продуктами южного региона. Повара доказывали, что настоящий шеф умеет услышать голос местной земли и перевести его на язык высокой кухни.

Жюри, в которое вошли мастодонты индустрии во главе с председателем коллегии дегустационных судей Андреем Матюхой (многократный "Шеф года" по версии WhereToEat), оценивало не только вкус, но и то, насколько органично участники вписывают региональные продукты в современный контекст.

Список финалистов оказался пестрым, как и сама Россия:

Александр Рыжанок из Шерегеша;

Илья Ворошилов из Кемерово (который позже возьмет приз за вкус);

Ален Лукиных из Геленджика (будущий победитель конкурса) ;

Иван Голубев из Москвы.





Одним из самых ярких открытий стало блюдо, прозвучавшее как поэма о русской зиме и море – "Байкальский хруст с муссом а-ля Коктебель" . Это гастрономическое произведение соединило хрустящую гречневую основу, деликатную икру ленка и мусс из голомянки. Но настоящую магию блюду придал аромат выдержанного коньяка "Коктебель", чьи древесные и сухофруктовые ноты словно переносили дегустатора к прозрачным водам самого глубокого озера в мире. Этот тандем стал наглядной демонстрацией того, как крепкий напиток может стать не просто дополнением, а полноценным соусом к уму.

Три кита гастрономии: Вода, Вино и Коньяк

Конкурс "Лавры" в этом сезоне ярко продемонстрировал важный тренд: российская гастрономия немыслима без качественного сопровождения. Организаторы и партнеры создали полноценную культуру потребления, где каждое блюдо получает свою "пару" в бокале.

"Выбор Borjomi. Гармония вкуса"

Грузинская минеральная вода Borjomi, давно ставшая частью российской ресторанной традиции, учредила специальную номинацию. Как отметили организаторы, Borjomi ценится за способность деликатно подчеркивать вкус блюд и раскрывать их гастрономический характер. Победителем в этой номинации стал Илья Ворошилов из Кемерово, чье блюдо получило наивысшие баллы именно за безупречный баланс ингредиентов и гармонию вкуса .Призом для него стала стажировка у маститого шеф-повара Андрея Шмакова в ресторане Savva – билет в высшую лигу ресторанного дела.

Виноградники "Белого мыса"

Инициатором конкурса и его идейным вдохновителем выступил ресторатор Дмитрий Левицкий – руководитель проекта "Винный город “Белый мыс”" . Это уникальное пространство площадью более 42 000 м², не имеющее аналогов в мире, станет новой Меккой для любителей вина и гастрономии в Геленджике. Участники конкурса и гости имели возможность побывать на экскурсии в этом еще только открывающемся, но уже легендарном месте, где винная культура встречается с высокой кухней. Это логичное партнерство, ведь вино – это классическая пара к многим гастрономическим изыскам, и "Белый мыс" задает новый стандарт эногастрономического туризма в России.

Крымский акцент от "Коктебеля"

Отдельной главой в гастрономическом путешествии "Лавров" стал Коньячный дом Коктебель. Став официальным партнером конкурса, крымский производитель задал тон праздничным мероприятиям.

На площадках конкурса – будь то "Геленджик Арена", гольф-клуб или другие локации – для гостей проводили дегустации, где можно было продегустировать фирменные коктейли на основе крымских коньячных дистилятов .

Это партнерство не случайно. Как показала практика, выдержанный коньяк – идеальная пара к сложным мясным блюдам, паштетам и, конечно, десертам. Истории о том, как ноты "Коктебеля" вплетались в текстуру рыбного мусса или оттеняли локальные овощи юга, доказывают: российский коньяк сегодня – это не просто алкоголь, это полноценный гастрономический инструмент. Вода, вино и коньяк стали той святой троицей, которая сопровождала каждую конкурсную работу, подчеркивая мастерство поваров и даря гостям "Коктебельное настроение".

Взгляд в будущее

"Лавры 2026" подтвердили статус главного социального лифта для поваров . Завершившись грандиозным гала-вечером, конкурс дал старт новым карьерам. Победитель Ален Лукиных получил возможность стажировки за рубежом , а финалисты – внимание лучших рестораторов страны.

Но главный итог конкурса – это доказательство того, что в России сформировалась целостная экосистема вкуса. Повара учатся работать с локальным продуктом, а такие флагманы индустрии, как Borjomi, "Белый мыс" и "Коктебель", создают культуру правильного потребления, где важно не только ЧТО ты ешь, но и ЧТО ты пьешь вместе с этим. И этот симбиоз обещает быть долгим и вкусным.



