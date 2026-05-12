Терруар на тарелке и в бокале: Как российские напитки сопровождают битву лучших шефов на конкурсе "Лавры"

Терруар на тарелке и в бокале: Как российские напитки сопровождают битву лучших шефов на конкурсе "Лавры"
Фото: Денис Злотницкий

Геленджик на несколько дней превратился в эпицентр гастрономической жизни страны. Здесь, на сцене "Геленджик Арены", отгремел гранд-финал Национального гастрономического конкурса "Лавры 2026". 16 молодых талантливых поваров из 11 регионов России сошлись в схватке за звание лучшего молодого шефа. Но главной интригой стала не только борьба за призовое место, но и философия локальной кухни, которую участники раскрывали через свои блюда, а также уникальное гастрономическое сопровождение от российских партнеров – воды Borjomi, винного города "Белый мыс" и Коньячного дома Коктебель.

География вкуса: Что готовили финалисты


Полуфинал и финал "Лавров" – это не просто проверка техники нарезки или скорости работы. Это глубокая история про идентичность. Главным заданием для участников стала работа с локальными продуктами южного региона. Повара доказывали, что настоящий шеф умеет услышать голос местной земли и перевести его на язык высокой кухни.

Жюри, в которое вошли мастодонты индустрии во главе с председателем коллегии дегустационных судей Андреем Матюхой (многократный "Шеф года" по версии WhereToEat), оценивало не только вкус, но и то, насколько органично участники вписывают региональные продукты в современный контекст.

Список финалистов оказался пестрым, как и сама Россия:

  • Александр Рыжанок из Шерегеша;
  • Илья Ворошилов из Кемерово (который позже возьмет приз за вкус);
  • Ален Лукиных из Геленджика (будущий победитель конкурса) ;
  • Иван Голубев из Москвы.


Одним из самых ярких открытий стало блюдо, прозвучавшее как поэма о русской зиме и море – "Байкальский хруст с муссом а-ля Коктебель" . Это гастрономическое произведение соединило хрустящую гречневую основу, деликатную икру ленка и мусс из голомянки. Но настоящую магию блюду придал аромат выдержанного коньяка "Коктебель", чьи древесные и сухофруктовые ноты словно переносили дегустатора к прозрачным водам самого глубокого озера в мире. Этот тандем стал наглядной демонстрацией того, как крепкий напиток может стать не просто дополнением, а полноценным соусом к уму.

Три кита гастрономии: Вода, Вино и Коньяк


Конкурс "Лавры" в этом сезоне ярко продемонстрировал важный тренд: российская гастрономия немыслима без качественного сопровождения. Организаторы и партнеры создали полноценную культуру потребления, где каждое блюдо получает свою "пару" в бокале.

"Выбор Borjomi. Гармония вкуса"
Грузинская минеральная вода Borjomi, давно ставшая частью российской ресторанной традиции, учредила специальную номинацию. Как отметили организаторы, Borjomi ценится за способность деликатно подчеркивать вкус блюд и раскрывать их гастрономический характер. Победителем в этой номинации стал Илья Ворошилов из Кемерово, чье блюдо получило наивысшие баллы именно за безупречный баланс ингредиентов и гармонию вкуса .Призом для него стала стажировка у маститого шеф-повара Андрея Шмакова в ресторане Savva – билет в высшую лигу ресторанного дела.

Виноградники "Белого мыса"
Инициатором конкурса и его идейным вдохновителем выступил ресторатор Дмитрий Левицкий – руководитель проекта "Винный город “Белый мыс”" . Это уникальное пространство площадью более 42 000 м², не имеющее аналогов в мире, станет новой Меккой для любителей вина и гастрономии в Геленджике. Участники конкурса и гости имели возможность побывать на экскурсии в этом еще только открывающемся, но уже легендарном месте, где винная культура встречается с высокой кухней. Это логичное партнерство, ведь вино – это классическая пара к многим гастрономическим изыскам, и "Белый мыс" задает новый стандарт эногастрономического туризма в России.

Крымский акцент от "Коктебеля"
Отдельной главой в гастрономическом путешествии "Лавров" стал Коньячный дом Коктебель. Став официальным партнером конкурса, крымский производитель задал тон праздничным мероприятиям.

На площадках конкурса – будь то "Геленджик Арена", гольф-клуб или другие локации – для гостей проводили дегустации, где можно было продегустировать фирменные коктейли на основе крымских коньячных дистилятов .

Это партнерство не случайно. Как показала практика, выдержанный коньяк – идеальная пара к сложным мясным блюдам, паштетам и, конечно, десертам. Истории о том, как ноты "Коктебеля" вплетались в текстуру рыбного мусса или оттеняли локальные овощи юга, доказывают: российский коньяк сегодня – это не просто алкоголь, это полноценный гастрономический инструмент. Вода, вино и коньяк стали той святой троицей, которая сопровождала каждую конкурсную работу, подчеркивая мастерство поваров и даря гостям "Коктебельное настроение".

Взгляд в будущее


"Лавры 2026" подтвердили статус главного социального лифта для поваров . Завершившись грандиозным гала-вечером, конкурс дал старт новым карьерам. Победитель Ален Лукиных получил возможность стажировки за рубежом , а финалисты – внимание лучших рестораторов страны.

Но главный итог конкурса – это доказательство того, что в России сформировалась целостная экосистема вкуса. Повара учатся работать с локальным продуктом, а такие флагманы индустрии, как Borjomi, "Белый мыс" и "Коктебель", создают культуру правильного потребления, где важно не только ЧТО ты ешь, но и ЧТО ты пьешь вместе с этим. И этот симбиоз обещает быть долгим и вкусным.

Странные слова Мерца перед 9 мая вызвали изумление на Западе

Немецкий лидер продолжает выступать с пафосными речами

"Ситуация тяжелая": удар Украины по Западу вызвал ужас в США

Многие страны очень сильно пострадали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей