Собчак ответила на критику Мизулиной

Шоувумен не стала молчать

Новое интервью Ксении Собчак вызвало бурные общественные споры. После требований Екатерины Мизулиной проверить беседу журналистки с блогером Игорем Синяком та оскорбилась и обвинила чиновников в предвзятом отношении.

Ранее Мизулина предложила проверить интервью шоувумен на предмет нарушения законодательства о запрете пропаганды ЛГБТ*.

В ответ дива заявила, что в опубликованном ролике не было никаких призывов или пропаганды. Она подчеркнула, что речь идет о разговоре с человеком, который выглядит так, как ему хочется, а материал, по ее мнению, не нарушает действующих законов.

Знаменитость также объявила, что такая "травля" может подтолкнуть некоторых людей к решению покинуть страну. Журналистка отметила, что общается с жителями самых разных регионов страны и не сталкивается с таким категоричным отношением к эксцентричным персонам среди обычных людей – "гомофобные" взгляды чаще встречаются среди чиновников.

Ранее Екатерина Мизулина назвала интервью Собчак с Игорем Синяком очередной провокацией и "бесовщиной". Она также выразила недовольство тем, что материал был опубликован 1 июня – в День защиты детей.

А недавно Собчак ответила на слухи о пластике.

*движение признано экстремистским и запрещено на территории России