Боня заявила, что Собчак собирает на нее компромат после отказа в интервью

"Твои грязные делишки знаю за версту": Боня публично набросилась на Собчак
Виктория Боня. Фото: ТГ-канал viktoriya_bonya_official
Блогер попросила давнюю знакомую отстать от нее и жить своей жизнью

Виктория Боня выступила с резким обращением к Ксении Собчак. Причиной стали подготовка к интервью, которое так и не состоялось, и, по словам Бони, многолетние попытки журналистки испортить ей репутацию.

Боня заявила, что Собчак прислала ей вопросы, в которых речь шла о репутации. "Это тот человек, который мне пытался эту репутацию испортить не один год. Мне не о чем с ней говорить, просто не о чем", – подчеркнула Виктория.

В отдельном обращении Виктория призвала Ксению оставить ее в покое и не лезть к ее друзьям и знакомым с предложениями "поливать грязью".

"Ксюш, живи своей жизнью, не надо ко мне лезть. Мне уже не 25 лет, мне к 50-ти годам, как и скоро тебе будет. Все твои грязные делишки и истории я уже знаю за версту. Уже успокойся, и помни: нашим детям еще жить и, может, даже пересекаться в этой жизни", – обратилась блогер к Собчак.

Виктория также подчеркнула, что ни за что не пойдет на интервью к Ксении, потому что та ей ничего не может дать и не нужна в ее жизни.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей