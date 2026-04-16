Боня заявила, что Собчак собирает на нее компромат после отказа в интервью

Блогер попросила давнюю знакомую отстать от нее и жить своей жизнью

Виктория Боня выступила с резким обращением к Ксении Собчак. Причиной стали подготовка к интервью, которое так и не состоялось, и, по словам Бони, многолетние попытки журналистки испортить ей репутацию.

Боня заявила, что Собчак прислала ей вопросы, в которых речь шла о репутации. "Это тот человек, который мне пытался эту репутацию испортить не один год. Мне не о чем с ней говорить, просто не о чем", – подчеркнула Виктория.

В отдельном обращении Виктория призвала Ксению оставить ее в покое и не лезть к ее друзьям и знакомым с предложениями "поливать грязью".

"Ксюш, живи своей жизнью, не надо ко мне лезть. Мне уже не 25 лет, мне к 50-ти годам, как и скоро тебе будет. Все твои грязные делишки и истории я уже знаю за версту. Уже успокойся, и помни: нашим детям еще жить и, может, даже пересекаться в этой жизни", – обратилась блогер к Собчак.

Виктория также подчеркнула, что ни за что не пойдет на интервью к Ксении, потому что та ей ничего не может дать и не нужна в ее жизни.