Главные признаки, что у школьника появилось хроническое недосыпание

За поведением детей нужно внимательно следить

Постоянная усталость у школьников часто остается незаметной для родителей. Ребенок продолжает ходить на занятия, делает уроки и вроде бы ведет себя как обычно, но организм в это время уже работает на пределе.

Врачи отмечают, что современным детям все сложнее высыпаться из-за перегруженного расписания, позднего засыпания, гаджетов и постоянного стресса. Особенно тяжело приходится подросткам, которые нередко пытаются компенсировать нехватку сна кофеином и долгим сном по выходным.

Одним из главных признаков хронического недосыпа становится тяжелое пробуждение по утрам. Ребенка практически невозможно поднять с постели, он долго приходит в себя и выглядит заторможенным даже спустя время после подъема.

Еще один тревожный сигнал – резкие перепады настроения. Школьник становится раздражительным, может вспыхивать из-за мелочей, чаще плачет и тяжелее переносит стрессовые ситуации.

Нередко недосып проявляется и в проблемах с вниманием. Ребенок начинает хуже концентрироваться, становится рассеянным и чаще допускает ошибки даже в простых заданиях.

Также родители могут заметить странное вечернее перевозбуждение. Несмотря на усталость днем, ближе к ночи у школьника будто открывается второе дыхание, и уложить его спать становится крайне сложно.

Еще одним важным признаком специалисты называют частые болезни. При постоянном недосыпании организм хуже восстанавливается, иммунитет снижается, а простуды начинают появляться все чаще. На эти признаки нужно обращать внимание и при необходимости идти к специалисту.

