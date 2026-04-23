Ученые раскрыли неожиданный эффект йоги для людей с лишним весом

Оптимальных показателей можно достичь при регулярных занятиях

Международная группа ученых опубликовала в журнале PLOS Global Public Health масштабный мета-анализ, объединивший данные 30 рандомизированных контролируемых испытаний с участием 2689 человек, отмечает портал "Ридлайф.ру". Исследователи выяснили, что занятия йогой помогают взрослым с избыточным весом и ожирением улучшить кардиометаболическое здоровье.

Наиболее выраженный эффект зафиксирован на показателях артериального давления: систолическое снижалось в среднем на 4,35 мм рт. ст., диастолическое – на 2,06 мм рт. ст. Также отмечено улучшение липидного профиля: уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП) повышался, а триглицеридов и липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) – снижался.

Положительная динамика наблюдалась и в метаболизме глюкозы: йога уменьшала уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) и инсулинорезистентность (HOMA-IR). Однако эти изменения были менее выражены и требуют подтверждения в дальнейших исследованиях.

Ученые также отметили этнические различия: азиатские участники показали более значительные улучшения, чем неазиатские. Оптимальный эффект достигался при занятиях не менее трех раз в неделю по 60 минут на протяжении минимум 12 недель.

Кстати, физическая активность важна и после 30 лет. Врачи рекомендуют плавно завершать тренировку легкой ходьбой и растяжкой, восполнять потерю жидкости и электролитов, а также высыпаться – во время глубокого сна вырабатывается гормон роста, восстанавливающий ткани.