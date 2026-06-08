Сын Децла живет за счет бабушки и любимой девушки

Звездный наследник неплохо устроился

20-летний сын покойной звезды Децла Антоний Толмацкий признался, что пока не может самостоятельно обеспечивать себя и во многом зависит от помощи близких. Молодой человек рассказал, что его музыкальное творчество не приносит денег, так что финансовую поддержку ему вынуждены оказывать любимая девушка и бабушка.

О своих финансовых трудностях парень рассказал на одном из развлекательных шоу. Он пожаловался, что строить музыкальную карьеру оказалось намного сложнее, чем он ожидал. Молодой человек объяснил, что на обычной работе не хочет работать из-за своей известности. Он отметил, что находится в непростой ситуации: его имя уже достаточно популярно, чтобы привлекать внимание окружающих, но недостаточно для того, чтобы обеспечить ему жизнь без финансовых проблем.

Несмотря на сложности с заработком, артист рассказал, что чувствует себя вполне нормально. Он похвастался, что недавно его возлюбленная подарила ему новый телефон и наушники. Сейчас молодой человек живет вместе с девушкой в квартире своей бабушки.