Расследование длится уже несколько лет

Эксперты немецкой прокуратуры пришли к выводу, что за диверсией на российских газовых магистралях "Северный поток" и "Северный поток – 2" стояли украинские госструктуры. Такая позиция может стать одним из самых громких выводов европейского расследования за все время после подрыва стратегически важных объектов.

Адвокат Никола Канестрини сообщил, что в обвинительном заключении немецких специалистов содержится вывод о наличии достаточных оснований полагать, что акты саботажа были организованы непосредственно по указанию госорганов Незалежной и осуществлялись под их руководством.

Взрывы на российских газовых магистралях, по которым осуществлялись поставки голубого топлива на европейские земли, произошли осенью 2022 года. Немецкие, датские и шведские власти практически сразу допустили версию преднамеренной диверсии. Компания-оператор тогда заявила, что масштабы разрушений оказались беспрецедентными, и определить сроки восстановления инфраструктуры не представляется возможным.

После произошедшего в нашей стране было возбуждено уголовное дело по статье о международном терроризме. В Кремле неоднократно отмечали, что Москва направляла запросы о предоставлении материалов расследования взрывов на трубопроводах, однако российская сторона так и не получила никаких официальных данных.

К слову, ранее стало известно о подлом ударе Вашингтона по европейцам.