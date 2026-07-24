В Германии заказчиком подрывов на "Северных потоках" назвали госорганы Украины

В Германии назвали заказчика подрывов на "Северных потоках"
Фото: соцсети
Расследование длится уже несколько лет

Эксперты немецкой прокуратуры пришли к выводу, что за диверсией на российских газовых магистралях "Северный поток" и "Северный поток – 2" стояли украинские госструктуры. Такая позиция может стать одним из самых громких выводов европейского расследования за все время после подрыва стратегически важных объектов.

Адвокат Никола Канестрини сообщил, что в обвинительном заключении немецких специалистов содержится вывод о наличии достаточных оснований полагать, что акты саботажа были организованы непосредственно по указанию госорганов Незалежной и осуществлялись под их руководством.

Взрывы на российских газовых магистралях, по которым осуществлялись поставки голубого топлива на европейские земли, произошли осенью 2022 года. Немецкие, датские и шведские власти практически сразу допустили версию преднамеренной диверсии. Компания-оператор тогда заявила, что масштабы разрушений оказались беспрецедентными, и определить сроки восстановления инфраструктуры не представляется возможным.

После произошедшего в нашей стране было возбуждено уголовное дело по статье о международном терроризме. В Кремле неоднократно отмечали, что Москва направляла запросы о предоставлении материалов расследования взрывов на трубопроводах, однако российская сторона так и не получила никаких официальных данных.

К слову, ранее стало известно о подлом ударе Вашингтона по европейцам.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

"Что, доигрался?" В Киеве забили тревогу после странной выходки Зеленского

Поступки главы режима вызывают большие вопросы

На Западе поставили Зеленскому неудобный вопрос после отчаянного шага

Смысл действий главы режима многим не понятен

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Курс рубля

913 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей