Наглая просьба закончилась кровавой расправой

В Одесской области вспыхнул жесткий конфликт, который для дерзкого всушника закончился тяжелыми травмами. В прессе пишут, что причиной конфликта между воякой и местными жителями стала просьба выключить музыку на русском языке, после которой спор быстро перерос в жестокое избиение.

Инцидент произошел в поселке Затока. Военный сделал замечание компании людей и потребовал прекратить воспроизведение русской музыки. В ответ один из участников конфликта напал на него с арматурой и нанес тяжелые удары.

После нападения военнослужащего госпитализировали. Сообщается, что он получил тяжелые травмы и находится в больнице. Информации о том, какое наказание понесут отстаивающие русскую культуру люди, пока нет.

После событий 2014 года украинские власти начали последовательно отказываться от всего, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 был принят закон, который установил обязательное использование украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.

Ранее стало известно о массовом бунте украинцев во Львове. Дошло до того, что в дело пришлось вмешаться киевскому верховоду Владимиру Зеленскому.