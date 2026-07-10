Военный ВСУ получил тяжелые травмы после замечания о русской музыке под Одессой

Запретил русскую песню — получил арматурой: под Одессой произошло ЧП
Фото: www.pxhere.com
Наглая просьба закончилась кровавой расправой

В Одесской области вспыхнул жесткий конфликт, который для дерзкого всушника закончился тяжелыми травмами. В прессе пишут, что причиной конфликта между воякой и местными жителями стала просьба выключить музыку на русском языке, после которой спор быстро перерос в жестокое избиение.

Инцидент произошел в поселке Затока. Военный сделал замечание компании людей и потребовал прекратить воспроизведение русской музыки. В ответ один из участников конфликта напал на него с арматурой и нанес тяжелые удары.

После нападения военнослужащего госпитализировали. Сообщается, что он получил тяжелые травмы и находится в больнице. Информации о том, какое наказание понесут отстаивающие русскую культуру люди, пока нет.

После событий 2014 года украинские власти начали последовательно отказываться от всего, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 был принят закон, который установил обязательное использование украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.

Ранее стало известно о массовом бунте украинцев во Львове. Дошло до того, что в дело пришлось вмешаться киевскому верховоду Владимиру Зеленскому.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
По теме

Объявлено о переломном моменте для Зеленского и Украины: "Через год его не будет"

Ситуация стремительно меняется

Залужный неожиданно заговорил о том, о чем в Киеве предпочитают молчать

Военный четко обрисовал ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей