Все не так радужно, как рассчитывали беглецы

Обещания достойной жизни в Европе, как выяснилось, для многих украинцев обернулись тяжелой работой и двойными стандартами. Попавший в плен ВС РФ украинский вояка Илья Лурин рассказал, что во время работы на польских землях столкнулся с условиями, которые оказались значительно хуже ожидаемых.

В 2021 году парень трудился грузчиком на польском предприятии по производству подушек. Он рассказал, что украинским работникам приходилось проводить на смене гораздо больше времени, чем местным сотрудникам, при этом зарплата у них была ниже.

По словам пленного, поляки обычно работали не более восьми часов, а украинцев регулярно оставляли на 12-часовые смены. При этом минимальная почасовая оплата труда у польских работников была выше, чем у приезжих из Незалежной.

"Обидно само отношение", – жалуется парень.

Лурин также рассказал, что отношение руководства к сотрудникам было разным. Он отметил, что одному из польских работников регулярно сходило с рук появление на работе в нетрезвом состоянии, а к украинцам предъявлялись гораздо более жесткие требования – их лишний раз и в туалет не пускали.

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