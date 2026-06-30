Политик объяснила, чего хотят в ЕС

Европа не должна отчаянно добиваться мирных переговоров по украинскому конфликту и не может выступать в роли нейтрального посредника. С таким заявлением выступила руководительница финского МИД Элина Валтонен, таким образом попытавшись обозначить позицию Хельсинки по дальнейшему развитию конфликта.

В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) глава финского МИД заявила, что Евросоюзу не следует создавать впечатление, будто главной целью является скорейшее достижение мира вне зависимости от условий.

Политик подчеркнула, что евространы продолжают поддерживать Незалежную, но должны участвовать в любых переговорах исключительно с жесткой позиции. Таким образом, она обозначила, что ЕС не заинтересован в мире "любой ценой", а хочет выбить наиболее выгодные для себя и Украины условия.

"Мы не нейтральные посредники. Мы поддерживаем Украину", – подчеркнула она.

Накануне государственная деятельница также заявила, что евространам необходимо окончательно определить, каких результатов они намерены добиваться в ходе возможных переговоров с Российской Федерацией по украинскому вопросу.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит подлый удар по россиянам.