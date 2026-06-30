Валтонен: европейцам не нужно отчаянно стремиться к миру на Украине

Глава МИД Финляндии ошарашила заявлением об Украине
Элина Валтонен. Фото: IAEA Imagebank/wikimedia.org
продолжениеРодня исчезнувших солдат ВСУ вышла на улицы: на Западной Украине вспыхнули митинги
Политик объяснила, чего хотят в ЕС

Европа не должна отчаянно добиваться мирных переговоров по украинскому конфликту и не может выступать в роли нейтрального посредника. С таким заявлением выступила руководительница финского МИД Элина Валтонен, таким образом попытавшись обозначить позицию Хельсинки по дальнейшему развитию конфликта.

В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) глава финского МИД заявила, что Евросоюзу не следует создавать впечатление, будто главной целью является скорейшее достижение мира вне зависимости от условий.

Политик подчеркнула, что евространы продолжают поддерживать Незалежную, но должны участвовать в любых переговорах исключительно с жесткой позиции. Таким образом, она обозначила, что ЕС не заинтересован в мире "любой ценой", а хочет выбить наиболее выгодные для себя и Украины условия.

"Мы не нейтральные посредники. Мы поддерживаем Украину", – подчеркнула она.

Накануне государственная деятельница также заявила, что евространам необходимо окончательно определить, каких результатов они намерены добиваться в ходе возможных переговоров с Российской Федерацией по украинскому вопросу.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит подлый удар по россиянам.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung ✓ Надежный источник
По теме

"Сгниете в аду": новый удар фон дер Ляйен по РФ поднял волну бешенства на Западе

Многие уже не могут сдерживать эмоции

В Польше объявили о сокрушительном ударе по Украине

Терпение некоторых поляков лопнуло

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей