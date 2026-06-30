Европолитикам очень нравится портить жизнь гражданам РФ

Пресса сообщает о подготовке на европейских землях новых ограничений против россиян. По имеющимся данным, в брюссельской администрации обсуждают возможность полного запрета на выдачу виз для путешествий гражданам РФ. Одной из целей очередного удара по гражданам нашей страны называют попытку повлиять на ситуацию внутри государства перед выборами в Госдуму.

Издание "Известия" со ссылкой на осведомленный источник из ЕС информирует, что вопрос полного запрета на оформление турвиз для россиян уже находится в стадии обсуждения между странами Евросоюза. Ранее с подобной инициативой выступили представители Германии – немцы связали такой шаг с украинским конфликтом.

Европарламентарий Фернан Картхайзер заявил, что обсуждаемые ограничения по визам преследуют цель дестабилизировать российское общество в преддверии выборов в Госдуму РФ, которые пройдут с 18 по 20 сентября.

Ранее новый удар фон дер Ляйен по РФ поднял волну бешенства на Западе.