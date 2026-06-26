Выпад фон дер Ляйен в адрес России поднял волну бешенства на Западе

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Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России спровоцировало волну резкой критики в западном сегменте соцсетей. После странных слов о некой "причастности" Москвы к появлению дронов над странами ЕС пользователи обрушились на политика с жесткими обвинениями и язвительными комментариями.
Так, фрау заявила, что именно Россия якобы несет ответственность за вторжение украинских дронов на европейские земли и приближает войну к границам объединения. Эти слова вызвали бурную реакцию интернет-пользователей.
Комментаторы не стали стесняться в выражениях. Одни назвали главу Еврокомиссии "больной на всю голову", другие обвинили ее в распространении лжи, манипуляциях и запугивании европейцев. Некоторые открыто посмеялись над тем, что украинские беспилотники внезапно стали называть российскими.
Недовольные пользователи также писали, что европейские политики сами разжигают напряженность, и их действия однажды получат соответствующую историческую оценку. Другие напоминали, что именно европейским налогоплательщикам в итоге приходится платить за последствия преступных решений властей.
"Вы больная на всю голову", "Будущие учебники истории запомнят вас и ваших приспешников как военных преступников", "Надеюсь, вы с Зеленским скоро сгниете в аду. Вы оба несете войну в Европу!" – пишут люди.
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