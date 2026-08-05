Пропавшего брата Хазанова нашли бомжующим на улице

Судьбе мужчины не позавидуешь

Пропавший брат известного юмориста и худруководителя Московского театра эстрады Геннадия Хазанова, как выяснилось, жив-здоров, однако уже почти год слоняется по улицам и не имеет определенного места жительства. Родня долгое время не знала, что произошло с бедолагой. Только недавно была получена информация от правоохранительных органов.

Ранее СМИ сообщили об исчезновении 69-летнего Андрея Лукачера – единокровного брата советской и российской звезды. Племянница артиста рассказала журналистам, что связь с мужчиной оборвалась около года назад, после чего семья безуспешно пыталась выяснить его судьбу.

После обращения родственников в полицию началась проверка. Вскоре правоохранители сообщили, что пропавший неоднократно попадал в объективы городских камер видеонаблюдения, благодаря чему удалось установить, что он жив.

Племянница сатирика заявила, что его родной брат сейчас живет на улице и продолжает скитаться по Москве. Она добавила, что, несмотря на тяжелые обстоятельства, на записях с камер мужчина выглядел здоровым. При этом семья не теряет надежды, что однажды он выйдет на связь и вернется к близким.

"Он бомжует на улице и до сих пор продолжает гулять", – объявила женщина.

Ранее стало известно, что бомжевавший в США российский певец решил начать новую жизнь.