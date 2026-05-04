Экс-ведущего "Первого канала" Васильева не узнали за границей

На чужбине российские звезды мало кому нужны

Любопытный инцидент с экс-звездой "Первого канала" Александром Васильевым наглядно показал, что телевизионная слава ничего не стоит за пределами России. В социальных сетях пишут, что звезду отечественного ТВ за границей не узнают.

Во время одной из зарубежных поездок Васильев зашел в местный ресторан, где заказал бокал "Тинто де Верано". Рядом был его знакомый – художник и дизайнер Андрей Бартенев. Вечер прошел спокойно, никто из находившихся в ресторане не догадался о звездном статусе гостей.

Как позже признались сотрудники заведения, они не знали, кто перед ними. Лишь спустя время им сообщили, что гость – известная персона из России, но это уже ничего не изменило.

Работники кафе передали, что ведущий вел себя как обычный посетитель, спокойно рассчитался и не просил ни скидок, ни особого отношения.

Сейчас Васильев живет во Франции, в его распоряжение есть французское и литовское гражданство.

Ранее он откровенничал, что если вдруг начнет скучать по России, то просто включит романсы. Для него страна ассоциируется только с поэзией, литературой, живописью, балетом и оперой.

К слову, ранее знаменитость дал два совета эмигрантам.