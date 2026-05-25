Зарубина обратилась к внуку Пугачевой

Звезда отметила, что от парня "ничего не зависит"

Популярная российская исполнительница Ольга Зарубина поддержала Никиту Преснякова после его откровений о сложностях в карьере. В социальных сетях бурно обсуждают видео с концерта музыканта, где он упомянул знаменитую семью и признался, что его творчество без фамилии звездных родственников вызывает куда меньше интереса у публики.

Ролик быстро разлетелся по просторам интернет-пространства и собрал более миллиона просмотров. Пользователи начали активно обсуждать слова внука Аллы Пугачевой и его музыкальную карьеру.

На ситуацию отреагировала Зарубина. По мнению певицы, молодому человеку не стоит переживать из-за нынешних трудностей и неудач.

Она считает, что от самого музыканта сейчас "ничего не зависит" – он стал заложником обстоятельств, поэтому парню важно продолжать заниматься любимым делом и не зацикливаться на негативе.