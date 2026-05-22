Звезду сериала "Солдаты" Маклакова экстренно забрали в больницу – Mash

Звезду сериала "Солдаты" экстренно забрали в больницу
Актер Алексей Маклаков, которого зрители хорошо знают по нашумевшему в свое время телепроекту "Солдаты", оказался на больничной койке из-за серьезных проблем со здоровьем. По крайне мере, об этом пишут в прессе. Сообщается, что 65-летнего артиста экстренно госпитализировали с сильными болями в животе.

По данным Telegram-канал Mash, у знаменитости диагностировали острый панкреатит. Из-за тяжелого состояния артист провел в стационаре около недели под наблюдением врачей. Медики назначили ему лечение, курс антибиотиков и настоятельно рекомендовали соблюдать строгую диету. Сейчас звезда уже находится дома и продолжает лечение амбулаторно.

При этом проблемы со здоровьем у любимца публики возникают не впервые. Осенью прошлого года ему уже требовалась помощь медиков из-за нарушений в работе сердца. Специалисты посоветовали звезде полностью отказаться от алкоголя, чтобы избежать возможного инфаркта или инсульта.

Впрочем, позже в окружении артиста опровергли сообщения о госпитализации, близкие сообщили, что он прекрасно себя чувствует. 

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
